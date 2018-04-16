PSG'YE 7-1 YENİLEN MONACO, BİLET PARASINI İADE EDECEK
Fransa Liginde deplasmanda PSG'ye 7-1 yenilen Monaco, maça gelen taraftarların bilet parasını iade edecek.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain'e (PSG), deplasmanda 7-1 yenilen Monaco, dün akşamki maça gelen taraftarlarının bilet parasını iade edecek.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Misafir tribününde olan kırmızı-beyazlı seyircilerin bilet paralarının geri ödeneceği belirtildi.
DESTEKLERİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR ETTİLER
Fransız basını, Monaco Kulübü Başkan Yardımcısı Vadim Vasilyev'in maçtan sonra, sahada sadece seyircinin ayakta kaldığını söylediğini ve desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür ettiğini yazdı.
Ligue 1'in 32. haftasında lider PSG, Paris'te bulunan Parc des Princes'te Monaco'yu ağırlamış ve 7-1'lik galibiyetle bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Kaynak: haberinburada
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