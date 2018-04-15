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PSV, Ajax'ı 3-0 Devirdi, Şampiyonluğunu İlan Etti

PSV, AJAX'I 3-0 DEVİRDİ, ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

PSV sahasında Ajax'ı 3-0 yenerek bitime 3 hafta kala Hollanda Liginde şampiyonluğunu ilan etti.

Tarih : 15 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Psv, Ajax'ı 3-0 Devirdi, Şampiyonluğunu İlan Etti(6/10)2

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında PSV taraftarı önünde Ajax'ı konuk etti. PSV, ezeli rakibini 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSV, Eredivisie'deki 21. şampiyonluğunu kazandı.

PSV'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gaston Pereiro, 38. dakikada Luuk de Jong, 54. dakikada Steven Bergwijn kaydetti.

Ajax'ta 80. dakikada Nicolas Tagliafico, 83. dakikada Siem de Jong kırmızı kart gördü.

PSV PUANINI 80 YAPTI

PSV, ligdeki puanını 80'e çıkarırken, ikinci sıradaki Ajax 70 puanda kaldı.

Gelecek hafta PSV ligde deplasmanda Roda ile karşılaşacak. Ajax ise gelecek hafta Venlo'yu konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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