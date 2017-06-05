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ptt çalışanı1 milyon lira çalıp firar etti, pavyonda yakalandı

PTT ÇALIŞANI1 MİLYON LİRA ÇALIP FİRAR ETTİ, PAVYONDA YAKALANDI

Çalıştığı PTT'den 1 milyon lira, bankalardan sahte evraklarla 873 bin lira çekerek firar etti, İstanbul'da bir eğlence mekanında yakalandı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:56
Puan Ver : Ptt Çalışanı1 Milyon Lira Çalıp Firar Etti, Pavyonda Yakalandı(10/10)10


 Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir PTT şubesinde çalışan Saadettin G. adlı memur, PTT'nin ATM'si, kasası ve veznesinden toplam 1 milyon lira para çekti.



Saadettin G., postaneye gelerek işlem yapan vatandaşlardan 21 kişinin kimlik bilgileriyle de sahte evrak düzenleyerek çeşitli bankalardan 873 bin lira para çekerek firar etti.



Zanlı, istanbul'daki bir eğlence mekanında yakalandı. İfadesinde 'Borcum vardı' diyen SaadettinG., tutuklanıp cezaevine konuldu.



 



kaynak:haberler








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