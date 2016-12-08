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ptt 'den tl kampanyasına destek

PTT 'DEN TL KAMPANYASINA DESTEK

PTT, hesabındaki 172 milyon dolar ile 20 milyon Euro'yu Türk Lirası'na dönüştürülerek, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından başlattığı dövizden Türk lirası'na dönüş uygulamasıyla milli ekonomiye büyük destek verdiğini açıkladı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 12:48
Puan Ver : Ptt 'den Tl Kampanyasına Destek(9/10)10


PTT A.Ş. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından başlattığı dövizden Türk lirası'na dönüş uygulamasıyla milli ekonomiye büyük destek verdi. 15 temmuz'dan bugüne kadar şirket hesabındaki yaklaşık 172 milyon dolar ile yaklaşık 20 milyon avro Türk lirası'na dönüştürüldü.



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) sadece ulusal ve uluslararası alandaki işve işlemleriyle değil, Türk Lirası'na verdiği değerle de milli ekonomiye büyük katkı sağlıyor. 176 yıldır her dönemde ülkesi ve milletinin yanında yer alan PTT A.Ş., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından başlattığı dövizden Türk Lirası'na dönüş uygulamasıyla hem ülke ekonomisine destek verdi hem de kar elde etti. 15 Temmuz'dan bugüne kadar PTT A.Ş. hesabındaki yaklaşık 172 milyon dolar ile yaklaşık 20 milyon avro Türk Lirası'na dönüştürülerek milli ekonomiye katkı sağlandı.



 



kaynak:yenişafak








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