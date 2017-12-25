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PTT'de Çalışmak İçin Bekleyen Bin 750 Aday İşe Başlatılacak

PTT'DE ÇALIŞMAK İÇİN BEKLEYEN BİN 750 ADAY İŞE BAŞLATILACAK

Ulaştırma Bakanı Arslan, uzun süredir bekleyen ve PTT'de çalışmaya başlamak için sabırsızlanan bin 750 adayın hukuki sorununu çözdüklerinin müjdesini vererek adayların işe başlatılacağını belirtti.

Tarih : 25 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Ptt'de Çalışmak İçin Bekleyen Bin 750 Aday İşe Başlatılacak(8/10)4

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, uzun süredir bekleyen ve PTT'de çalışmaya başlamak için sabırsızlanan bin 750 adayın hukuki sorununu çözdüklerinin müjdesini vererek adayların işe başlatılacağını bildirdi. Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT AŞ'nin, personel istihdamının, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik gereğince yapıldığını anımsattı.

MAĞDUR DURUMA DÜŞMÜŞLERDİ

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) tarafından 9 Temmuz 2015'te yönetmeliğin durdurulmasına ilişkin Danıştay 16. Dairesinde açılan davada, PTT AŞ'ye personel alımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğine dikkati çekilen Arslan, söz konusu karar dolayısıyla PTT AŞ'ye başvuru yapıp, sınavı kazanan bin 750 adayın mağdur duruma düştüğünü kaydetti.

Bu kapsamda bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK ile PTT'deki istihdama ilişkin maddelerin yer aldığını dile getiren Arslan, 696 sayılı KHK'nın 117. Maddesi ile PTT'ye girmeye hak kazanan ancak yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle istihdam edilemeyen bin 750 personelin mağduriyetinin sonlandırmaya yönelik yeni bir fıkra eklendiğini vurguladı.

"BİN 750 ADAYIN HUKUKİ SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Bakan Arslan uzun süredir bekleyen ve PTT'de çalışmaya başlamak için sabırsızlanan bin 750 adayın hukuki sorununu çözdüklerinin müjdesini vererek bu kişileri işe başlatacaklarını bildirdi.

PTT personel alımı için 2017 yılı içerisinde sınava girmiş ve atanmaya hak kazanmış bin 750 kişinin mağduriyetlerini bugün yayımlanan 696 Sayılı KHK ile sona erdirildiğini ifade eden Arslan, "Yeni çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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