PTT'DE YENİ HİZMET! ARTIK BARKOD OKUTULUP KARGO ALINABİLECEK
PTT şubeleri önüne kasalardan oluşan bir sistem konulacak. Bu kasalara kargolar yerleştirilecek. Kargo sahibi, telefonuna gelecek karekodu sisteme okutup kargosunu şube kapalı olsa da alabilecek.
PTT Genel Müdürlüğü, kargo alanında Türkiye'de ilk olacak bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, PTT şubeleri önüne kargo gönderilerinin haftasonlarında da alınabilmesi için kasa yerleştirilmeye başlandı. Kargo kasası çeşitli kargo ebatlarının sığabileceği şekilde farklı boyutlar da yapıldı.
PTT'DEN BİR KAREKOD YOLLANACAK
Hafta sonuna doğru verilen kargoların teslimat adresini vatandaş herhangi bir PTT şubesi olarak gösterebilecek. Böylece kargo gönderileri PTT şubeleri önünde bulunan kasada sahibi tarafından alınmayı bekleyecek. Akşam'ın haberine göre, kargo sahibinin telefon ya da e-postasına bunun için bir karekod gönderilecek. Kargo sahibi de bu karekodu kasa önündeki sisteme okutacak. Daha sonra sistemdeki bölme açılarak, kargo sahibi kargosunu teslim alabilecek.
Kaynak: haberinburada
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