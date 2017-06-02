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ptt'den sahte işe alınma/atama yazılarına karşı uyarı

PTT'DEN SAHTE İŞE ALINMA/ATAMA YAZILARINA KARŞI UYARI

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'den yapılan açıklamada "Şirketle ilgisi olmayan bazı şahısların asılsız belge düzenleyerek, sahte şirket anteti ve isimlerle 'sahte işe alınma/atama yazıları' gönderdikleri, bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:00
Puan Ver : Ptt'den Sahte İşe Alınma/Atama Yazılarına Karşı Uyarı(7/10)9


Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'den yapılan açıklamada "Şirketle ilgisi olmayan bazı şahısların asılsız belge düzenleyerek, sahte şirket anteti ve isimlerle 'sahte işe alınma/atama yazıları' gönderdikleri, bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızın mağdur olmamasını teminen, bu tür yasa dışı işlemlere karşı dikkatli olunması, kötü niyetli kişiler tarafından hazırlanan sahte belgelere itibar edilmemesi ve dolandırıcılık amaçlı muhtemel maddi taleplere karşılık verilmemesi gerekmektedir" denildi.



Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ tarafından, şirketle ilgisi olmayan bazı şahısların asılsız belgelerle "sahte işe alınma/atama yazıları" gönderdikleri ve bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalıştıkları belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.



PTT AŞ'den yapılan açıklamada, faaliyet gösterdiği sektörlerde hizmet kalitesi ve çeşitliliğini daha da artırarak dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Şirketin, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılarda bulunmaya devam ettiği vurgulandı.



40 bini aşkın çalışanı bulunan Şirketin, bu yılki personel alımlarıyla büyük PTT ailesine yeni üyeler kattığı hatırlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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