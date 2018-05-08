Okay Yokuşlu'nun Menajeri Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu!
Bakan Müjdeyi Verdi! 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak
Premier Ligden Bir Takım Daha Düştü!
Abd'nin İran Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti
Türkiye'den Trump'ın İran Kararına İlk Yorum: Yeni Çatışmalara Sebep Olacak
Törene Damga Vuran Dekolte! Elbisenin Altını Görenler Şaşı Oldu
İsrail, Esed'in Karargahlarını Vurdu!
İyi Parti Standına Saldırı Düzenleyenler Hakkında Karar Verildi!
Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Puis'ten Akaryakıtta Zam Çıkışı! Araç Sahiplerinin Yüreğine Su Serpti
İran'dan Trump'ın Nükleer Kararına İlk Tepki: Abd'nin Sözünü Tutmadığını Gördük
Trump'ın İran Kararına İlk Tepkiler! Sadece İki Ülke Destek Verdi
Trump, İran Kararını Verdi, İsrail Savaş Pozisyonu Aldı!
Trump'ın İran Kararına Beştepe'den İlk Yorum: Çatışmalara Yol Açabilir
Tüyler Ürperten Görüntü! 5 Kişilik Aileden Geriye 1 Torba Kemik Kaldı
Galatasaray'a Nagatomo Müjdesi!
Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti
Serhat Akın'dan Bomba İtiraf: Rüştü Ve Ogün Temizkanoğlu Beni Dövdü
Putin'den Dolarla İlgili Ülkelere Radikal Çağrı!
Ortadoğu'da Kriz! Trump İran Kararını Canlı Yayında Duyurdu

PUİS'ten akaryakıtta zam çıkışı! Araç sahiplerinin yüreğine su serpti

PUİS'TEN AKARYAKITTA ZAM ÇIKIŞI! ARAÇ SAHİPLERİNİN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş, "Akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin "Şu anda hiçbir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz." dedi

Tarih : 08 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Puis'ten Akaryakıtta Zam Çıkışı! Araç Sahiplerinin Yüreğine Su Serpti(9/10)5

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "Akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda hiçbir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var, sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." dedi

"ŞU ANDA HİÇBİR ŞEKİLDE ZAM GÖRÜNMÜYOR ZATEN"

Okumuş, PÜİS olarak piyasaları izlediklerini ve fiyat oluşumlarında bir değişiklik görmediklerini aktardı. Akaryakıt fiyatlarının yalnızca dolar kuru veya petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmediğini belirten Okumuş, "Şu anda hiçbir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var. Sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"PETROL FİYATI, DOLAR KURU VE DÜNYADAKİ PETROL PİYASALARINDAKİ DEĞİŞİMLERLE İLGİLİ YANSIMALARI İZLİYORUZ"

Okumuş, geçmişte petrol fiyatı ve dolar kuru düşerken benzin fiyatında artışa gidilebildiğini hatırlatarak, "Petrol ve dolar kuru düşerken benzine 13 kuruş zam geldiğini gördük. Bu ABD'deki petrol kuyu sayısının ve benzin stoklarının artması azalmasıyla ilgili bir şey. Sektörde çok fazla ahkam kesen var. Biz sektörde 5 iş günü programını takip ediyoruz. Bu program dahilinde, petrol fiyatı, dolar kuru ve dünyadaki petrol piyasalarındaki değişimlerle ilgili yansımaları izliyoruz. Akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini bu veriler kapsamında ele alıyoruz. Dolayısıyla akaryakıt zammı geri çekildi diye bir şey de yok. Zam gelmedi ki geri çekilsin." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Puis  Ten  Akaryakıtta  Zam  Çıkışı  Araç  Sahiplerinin  Yüreğine  Su  Serpti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER