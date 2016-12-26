

Pursaklar Belediyesince başlatılan "Halep Üşüyor" kampanyası kapsamında içinde ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı on üç tırlık yardım konvoyu yola çıktı.







Pursaklar Hicret Camisi önünde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan yardım tırlarının uğurlanması törenine Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı.







Törende bir konuşma yapan Çetin, Halep'te yaşanan insanlık dramına vurgu yaparak, Suriye'deki mazlum halkın artık "nefes alamayacak duruma getirildiğini" belirtti.







Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin Halep için seferber olduğunu dile getiren Çetin, yıllardır Suriye'de yaşanan zulme isyan ettiklerini ve insanlığın katledildiğini haykırdıklarını belirtti.







Bu yıl içerisinde Akdeniz'in 5 bin mülteciye mezar olduğunu kaydeden Çetin şunları kaydetti:







"Bugün mazluma sahip çıkma günüdür. Halepli çocukların gözyaşlarını silme günüdür. Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırma günüdür. Dün Kerbela'da Hz. Hüseyin'e bir damla suyu çok gören Yezidler vardı. Bugün ise Halepli çocuklara nefes almayı çok gören zalim Esed ve onun destekçileri var. Hep birlikte bir kez daha zalim Esed ve ona destek verenlere, bu zulme ortak olanlara ve masum insanları katledenlere karşı sesimizi yükseltiyoruz. Ülkesini yüreğini ve evini Suriyelilere açan Türkiye ve Türk milleti geçmişte olduğu gibi şimdi de mağdurlara, mazlumlara kucak açıyor."







AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ise, Batı'nın mazlumlara uyguladığı çifte standarda vurgu yaparak, 'Halep'te ne işimiz var?' diyenlere şunu söylemek istiyorum. Çanakkale'de şehitlerimiz arasındaki Halepli, Şamlı, Musullu şehit sayımız, Ankaralı Bursalı Trabzonlu şehit sayısından aşağı değildir. 'Neden orada operasyon yapıyoruz?' diye sitem edenlere sesleniyorum. Trabzon'un, Ankara'nın, Kilis'in, Hatay'ın güvenliği Suriye'den, Irak'tan geçiyor da onun için." ifadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından yardım tırları kornalar ve dualar eşliğinde Halep'e doğru yola çıktı.







kaynak:haberler