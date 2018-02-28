PUTİN AÇIKLADI! ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ, GUTA'DAN İLK TAHLİYE YAPILDI
Dünya, Suriye Doğu Guta'da bir türlü hayata geçmeyen ateşkesi beklerken ilk tahliye haberi geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımıyla, kuşatma altındaki Doğu Guta'dan çok sayıda sivilin tahliye edildiğini duyurdu.
PUTİN ATEŞKES KARARI ALMIŞTI
Hatırlanacağı gibi BMGK'nın aldığı ateşkes kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da her gün 5 saatlik ateşkes uygulanacağını, böylece insani korudor oluşturularak sivillerin şehirden ayrılabileceğini duyurmuştu.
ESAD REJİMİ YİNE VURMUŞTU
Ancak Putin'in bu kararına rağmen Reijm güçleri Guta'yı vurmaya devam etmiş ve sivillerin tahliyesi mümkün olamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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