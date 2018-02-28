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PUTİN AÇIKLAMIŞTI, KALIN'DAN DÜZELTME GELDİ: GUTA TALEBİ YENİ DEĞİL


Putin açıklamıştı, Kalın'dan düzeltme geldi: Guta talebi yeni değil
Tarih : 28 Şubat 2018, 22:40
Puan Ver : Putin Açıklamıştı, Kalın'dan Düzeltme Geldi: Guta Talebi Yeni Değil(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Guta'da Esad rejimi altında kalan sivillerin tahliyesi için yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Putin bu sivilleri çıkardıklarını ifade etti. Türkiye'ye Güney Şam'a gönderildiler."

"TÜRKİYE'YE GELMEDİĞİ İÇİN PAYLAŞMADIK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bizim ilk talebimiz onların Türkiye'ye getirilmesiydi ama Güney'e gittiklerine dair bize bilgi geldi. Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra yaklaşık bir hafta sonra bu grup çıktı. Türkiye'ye gelmediği için onlar biz özel olarak paylaşmadık. Çünkü beklentimiz onların Türkiye'ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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