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Putin Ankara'ya Geldi, Erdoğan Kullüye'de Törenle Karşıladı

PUTİN ANKARA'YA GELDİ, ERDOĞAN KULLÜYE'DE TÖRENLE KARŞILADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni için Ankara'ya geldi. Putin'i Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de törenle karşıladı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Putin Ankara'ya Geldi, Erdoğan Kullüye'de Törenle Karşıladı(5/10)1

Türkiye'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli atılıyor, geri sayım başladı. Türkiye'nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'dan telekonferansla atılacak. Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya'nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulunacak.

PUTİN ANKARA'DA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15.00'te Ankara'ya geldi. Moskovadan 8 bakanla Türkiyeye gelen Putini Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız karşıladı.Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hareket etti.

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Külliye girişinde karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Devlet Başkanı Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Putin merdivenlerde Türkiye ve Rusya bayrakları önünde poz verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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