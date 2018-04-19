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Putin, Gözde Makam Aracını Satışa Çıkardı

PUTİN, GÖZDE MAKAM ARACINI SATIŞA ÇIKARDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, gözde makam aracını satışa çıkardı. Araç, 8,5 milyon ruble, yani yaklaşık 560 bin liraya satılacak.

Tarih : 19 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Putin, Gözde Makam Aracını Satışa Çıkardı(7/10)3

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre araç klasik satış yöntemiyle değil, internet üzerinden yeni sahibini bulacak. Rusya'nın en önemli internet şirketlerinden biri olan Auto.ru adlı otomotiv sitesinden vitrine çıkarılan otomobil 15 yaşında. 2003'de Almanya'da özel siparişle üretilen araç, Mercedes-Benz Pullman W220 S600.

15 YILDA 88 BİN KİLOMETRE YOL YAPTI

Araç 15 yılda 88 bin kilometre yol yaptı. Bu da dünyayı iki kez dolaşmak anlamına geliyor. Auto.ru'nun satış ilanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu arabayla bir çok resmi toplantılara gitti" denildi.

Aracı diğerlerinden ayıran ise zırh yapısı. B7 seviyesinde koruma sistemine sahip araç, dünyanın en iyi korunan devlet başkanlarından Putin'in bir önceki makam otomobiliydi. B7 seviyeli makam araçları ABD Başkanı'ndan Papa'ya bir çok kişinin garajında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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