Putin Gözünü Kararttı! 12 Yaşındaki Çocuğu Bile Kelepçelediler
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Putin gözünü kararttı! 12 yaşındaki çocuğu bile kelepçelediler

PUTİN GÖZÜNÜ KARARTTI! 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BİLE KELEPÇELEDİLER

Rusya'nın Saratov şehrinde Putin karşıtı gösterilere katılan 12 yaşındaki çocuk kelepçelenerek gözaltına alındı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Putin Gözünü Kararttı! 12 Yaşındaki Çocuğu Bile Kelepçelediler(10/10)6

Rusya'nın Saratov şehrinde 12 yaşındaki Egor Pryanishniov isimli çocuk, Putin karşıtı gösterilere katıldığı için polis tarafından kelepçelenip gözaltına alındı.

POLİS, ÇOCUĞU KALABALIĞIN İÇİNDEN AYIRIP GÖZALTINA ALDI

Çocuğun yaşadığı şehrin yollarının kötü olmasını protesto ettiği öğrenildi. Polis küçük çocuğu kalabalığın içinden alıp ileri bir mesfaye götürerek gözaltına aldı.

GÖSTERİCİLER "NAZİ YANLISI" OLMAKLA SUÇLANDI

Göstericiler, çocuğu savunması için avukat tutup emniyete gitti. Polis ise göstericileri Nazi yanlısı olmakla suçladı.

ÇOCUK, İŞLEMLERİN ARDINDAN BABASINA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alınan çocuk babasına teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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