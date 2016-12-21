PUTİN KARLOV'A 'RUSYA KAHRAMANI' UNVANI VERDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a 'Rusya Kahramanı' unvanı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 gün önce öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a 'Rusya Kahramanı' unvanı verdi.
Sputnik'te yer alan haberde, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin tarafından imzalanan kararnamede "Türkiye Cumhuriyeti'nde Rusya Federasyonu'nun olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak yürüttüğü görevde gösterdiği direnç ve cesaret, Rusya Federasyonu'nun dış politikasının hayata geçirilmesine verdiği büyük katkı dolayısıyla Andrey Gennadiyeviç Karlov'a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi" ifadesi kullanıldı.
kaynak:yenişafak
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