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putin katar emiri ile telefonda görüştü

PUTİN KATAR EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 11:57
Puan Ver : Putin Katar Emiri İle Telefonda Görüştü(8/10)5


Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin, diplomatik yollar ve tüm taraflar arasında doğrudan diyalog kurularak çözülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.



 



 



 



kaynak:haber7








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