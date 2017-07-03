

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin, diplomatik yollar ve tüm taraflar arasında doğrudan diyalog kurularak çözülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.















kaynak:haber7