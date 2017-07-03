PUTİN KATAR EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin, diplomatik yollar ve tüm taraflar arasında doğrudan diyalog kurularak çözülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.
kaynak:haber7
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar