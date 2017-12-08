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Putin, Kudüs için Erdoğan'ı arayacak

PUTİN, KUDÜS İÇİN ERDOĞAN'I ARAYACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşması yapıp Kudüs meselesini konuşacaklarını söyledi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak(9/10)5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması yapacağını, tarafların ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklamasının ardından Orta Doğu'daki durumu görüşeceklerini bildirdi.

PUTİN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Peskov yaptığı açıklamada, "Bu akşam Putin'in Erdoğan ile telefon konuşması yapmasını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir konu görüşülecek ve ABD Başkanı'nın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklamasının ardından Orta Doğu'da oluşan durum masaya yatırılacak " ifadesini kullandı.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamasının Ortadoğu'daki krizin çözüm sürecine faydası olmayacağını, aksine Filistinliler arasında ciddi tepkiye yol açtığını ve bölgedeki durumu daha da zorlaştırdığını bildirdi.

"BÖLÜNMEYE YOL AÇACAK"

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten ABD başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Ortadoğu'da oluşan kriz endişe uyandırıyor. Bu karar Ortadoğu'daki barış sürecinin ilerlemesini sağlamayacak, aksine gördüğünüz üzere ilk olarak uluslararası birliğin bölünmesine yol açacak"ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ÇÖZÜM YOLLARI BULMALIYIZ"

Peskov şu şekilde devam etti:

"ABD Başkanı'nın bu kararına herkesin katılmadığını görüyoruz. Daha da fazlası bu durum Filistinliler arasında ciddi tepki topladı. Bu yüzden bu durum bizi endişelendiriyor. Peki, ne yapmalı? Siyasi ve diplomatik araçlarla çözüm yolları bulmaya devam etmeliyiz, fakat durum bir hayli zorlaştı."

Daha önce Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini belirtti ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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