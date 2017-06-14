PUTİN: NE YAZIK Kİ ATTAN DÜŞMÜŞLÜĞÜM VAR
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'li yönetmen Stone'a verdiği ve çok ses getiren röportajında attan düştüğünü söyledi.
‘Putin Röportajları' (The Putin Interviews) için ABD'li yönetmen Oliver Stone'a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisiyle özdeşleşen sportmen kimliğiyle ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu.
Putin Röportajları'nın ikinci bölümü için yayınlanan fragmanda yer alan bölüme göre, Putin buz hokeyine 60 yaşında başladığını söyledi ve ekledi: “Başta hiç kayamıyordum.”
Nadiren at bindiğini de belirten Putin “Ne yazık ki attan düşmüşlüğüm var. Kafasının üzerinden uçtum” dedi.
Showtime kanalında dört bölüm halinde yayınlanancak Putin Röportajları'nın ikinci bölümü yarın izleyiciyle buluşacak.
kaynak:sözcü
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