Putin'in uzun yıllardır arkadaşı ve eski bir atlet olan Vasily Shestakov, Dozhd Gazetesi'ne verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı'nın üniversite yıllarında ekstra para kazanabilmek için filmlerde dublör olarak görev aldığını söyledi.

ALMAN ASKERİNİ CANLANDIRMIŞ

Shestakov 1972 yılında "Izhora Batallion" filminde ve 1974'te "Blockade" filminde Putin'le birlikte Alman askerini canlandırdıkları roller aldıklarını aktardı.

"GÜNDE 95 DOLAR ALIYORDUK"Shestakov, "O zamana göre iyi para veriyorlardı. Mühendislik olarak ayda 110 ruble (yaklaşık 132 dolar) alıyordum. Ama filmlerde çalıştığımızda günde 75 ruble (yaklaşık 95 dolar) kazanıyordum. Çok iyi bir paraydı bu" diye konuştu.

Habere göre yine eski bir atlet olan ve sonradan profesyonel dublör olarak çalışan Nikolai Vashshilin de Doszdh Gazetesi'ne Putin'in dublör olarak görev aldığını söyledi.

Kaynak: haberinburada