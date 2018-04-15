Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'yi vurmasına tepki gösterip "Bir daha olursa kaos çıkar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki operasyonunu görüştü.

ABD MÜDAHALESİNİ KONUŞTULAR

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Ruhani telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider ABD ve müttefiklerinin operasyonu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, söz konusu operasyonun "yasa dışı bir eylem" olduğu ifade edilerek, bu eylemin Suriye'de siyasi çözüm umutlarını ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

PUTİN, BİR MÜDAHALE DAHA OLURSA KAOS ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ

Putin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü ihlal eden benzer eylemlerin devam etmesi halinde uluslararası ilişkilerde kaçınılmaz olarak kaos meydana geleceğinin altını çizdi.

Tarafların ayrıca Yemen dahil Ortadoğu'daki genel durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, iki tarafın da çok yönlü Rus-İran işbirliğinin gelişmesi ve ticari-ekonomik alanda karşılıklı bağların geliştirilmesini istediği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada