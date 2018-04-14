PUTİN : SALDIRIYI EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması ile birlikte ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye karşı operasyona başladı. Operasyonda füzeler ve uçaklar kullanıldı. Suriye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı.
"KINIYORUZ, YIKICI ETKİ YARATACAK"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili açıklaması Rusy yayın kuruluşu Sputnik tarafından duyuruldu.
Saldırıyı terörle mücadele ön safta yer alan egemen bir devlete yönelik saldırganlık eylemi olarak niteleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağının altını çizdi.
NE OLMUŞTU?
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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