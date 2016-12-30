

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya'nın kimseyi sınır dışı etmeyeceğini açıkladı.







Putin şu ifadeleri kullandı:







"Moskova, ABD'de yapılan bu işleme karşı cevap hakkı için, Trump dönemini bekleyecek"







Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etmişti.







kaynak:yenişafak