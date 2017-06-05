İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

putin sonunda patladı! 'herkes aklını mı kaçırdı?'

PUTİN SONUNDA PATLADI! 'HERKES AKLINI MI KAÇIRDI?'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bir zamanlar Moskova'ya gelirdi ama kendisiyle asla buluşmadım." dedi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:49
Puan Ver : Putin Sonunda Patladı! 'herkes Aklını Mı Kaçırdı?'(7/10)4


Çok sayıda ABD'li üst düzey ismin Rusya'yı ziyaret ettiğini dile  getiren Putin, “Bildiğim kadarıyla şu anda yüzlerce şirketin Amerikalı  temsilcileri Rusya'ya geliyor. Bu kişilerin hepsinden bilgi topladığımızı mı  zannediyorsunuz? Herkes aklını mı kaçırdı?” şeklinde konuştu.



Bu tür iddiaların “hasta insanlar" tarafından ortaya atıldığını ifade  eden Putin, 2016 ABD   Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki  iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Putin  Sonunda  Patladı    Herkes  Aklını    Kaçırdı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER