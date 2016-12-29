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putin: suriye'de ateşkese varıldı

PUTİN: SURİYE'DE ATEŞKESE VARILDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de ateşkese varıldığını ve askeri güçlerinin bir kısmının bölgeden çekileceğini açıkladı. Putin, Türkiye ve Rusya'nın garantör ülke olacağını da açıkladı.

Tarih : 29 Aralık 2016, 14:34
Puan Ver : Putin: Suriye'de Ateşkese Varıldı(7/10)8


Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de ateşkese varıldığını ve askeri güçlerinin bir kısmının bölgeden çekileceğini açıkladı. Putin, Türkiye ve Rusya'nın garantör ülke olacağını da açıkladı.



Reuters'ın haberine göre; Rusya Savunma Bakanı da "Rusya, ordusunun bir kısmını Suriye'den çekebilir" açıklamasını yaptı.



Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin, ateşkes barış görüşmeleri için mutabakata varıldığını bildirdi.



 



kaynak:yenişafak








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