Erdoğan'dan 15 Temmuz'a Özel Profil Fotoğrafı
Trabzonspor'u Yıkan Haber Budapeşte'den Geldi
Survivor'ın Renki İki İsminden Bir İyi, Bir De Kötü Haber
Budist Rahibe 7 Çocuğa Tacizden Hapis Cezası
Aslan'ın Yeni Transferinin İstanbul'a Geliş Tarihi Belli Oldu
Kktc, Artan Sıcaklardan Dolayı Dışarıda Çalışmayı Yasakladı
Abd, Pyd/Pkk'nın Washington'daki Daeş Karşıtı Toplantıya Çağrılmayacağı Garantisi Verdi
Kılıçdaroğlu Zamanında Ssk'ya Dava Açan Emekli, 22 Yıl Sonra Büyük Hüsran Yaşadı
Sakatlanan Belhanda Ve Eren'den Müjde Geldi
Galatasaray Peşini Bırakınca Kimse Almadı, Takımında Kaldı
Motosiklet Hırsızı Güvenlik Kamerasında! Polis Her Yerde Onu Arıyor
Lys Sonuçları Açıklandı, Ösym 2 Matematik Sorusunu İptal Etti
Aydınspor Başkanlık Seçiminde Yumruklar Konuştu, Kongre İptal Oldu
Aşırı Hız Canından Etti, Feci Kaza Kamerada!
İşte Lys Sonuçlarının Açıklanacağı Saat!
Sakarya'da Vahşice Öldürülen Suriyeli Hamile Kadının Eşi Konuştu!
Antalya'da Gasp Yapan Belçikalı Çete Yakayı Ele Verdi
Putin Ve Bahçeli Arasında İlginç Benzerlik: Klasik Araba Tutkusu
Son Dakika! Ösym 2017 Lys Sonuçlarını Açıkladı
Manchester City İle Anlaşan Dani Alves, Son Dakika Kararıyla Psg'ye Gitti

Putin ve Bahçeli Arasında İlginç Benzerlik: Klasik Araba Tutkusu

PUTİN VE BAHÇELİ ARASINDA İLGİNÇ BENZERLİK: KLASİK ARABA TUTKUSU

Rusya Devlet Başkanı Putin ve MHP lideri Bahçeli'nin klasik araçlara olan tutkusundaki benzerlik dikkat çekti. İki lider klasik otomobillerle sık sık poz vermekten geri durmuyor.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Putin Ve Bahçeli Arasında İlginç Benzerlik: Klasik Araba Tutkusu(9/10)5

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde açılan Uluslararası Sanayi Fuarı Innoprom 2017'nin pavyonlarını ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg Belediyesi'nde çalıştığı yıllarda Nissan arabasını birkaç yıl boyunca kullandığını anlattı.

BAHÇELİ KLASİK OTOMOBİLLERİYLE POZ VERİYOR

Sputnik, Rusya liderinin farklı dönemlerde kullandığı araçlardan oluşan bir seçki hazırladı. Sputnik'in çalışması akıllara MHP lideri Bahçeli'nin klasik araba tutkusunu getirdi. Klasik otomobillere olan tutkusunu sık sık gösteren Bahçeli, medya önünde klasik otomobilleriyle poz vermekten de geri durmuyor.

PUTİN DE BAHÇELİ'YLE AYNI TUTKUYA SAHİP

Rusya Devlet Başkanı Putin'de tıpkı Bahçeli gibi farklı dönemlerde kullandığı otomobillerle medya önünde sık sık poz veriyor ve medyayla paylaşılan fotoğraflarla klasik araç tutukusunu göz önüne çıkarmaktan geri durmuyor.

İşte Bahçeli ve Putin'in klasik otomobillerle verdiği pozlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Putin  Ve  Bahçeli  Arasında  İlginç  Benzerlik  Klasik  Araba  Tutkusu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER