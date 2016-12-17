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putin'den abd'ye cevap gecikmedi

PUTİN'DEN ABD'YE CEVAP GECİKMEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin CIA'in kendilerine ABD seçimlerine hile karıştırdığı iddialarına çok sert cevap verdi.

Tarih : 17 Aralık 2016, 10:11
Puan Ver : Putin'den Abd'ye Cevap Gecikmedi(9/10)6


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin CIA'in kendilerine ABD seçimlerine hile karıştırdığı iddialarına çok sert cevap verdi.



Rusya, CIA'in "Rusya ABD seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale etti" iddialarına çok sert cevap verdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, "Ya bu iddiaları dile getirmeye son vermeliler ya da artık bir çeşit kanıt sunmalılar" dedi.



Kremlin, siber saldırı iddialarını "edepsizlik" olarak nitelendirdi



İstihbarat kuruluşları, olayın arkasında Kremlin'le bağlantılı bilgisayar korsanlarının bulunduğuna dair kuvvetli kanıtlar bulunduğunu söylüyor.



Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de siber saldırılarda, Rusya lideri Putin'in in de rolü olduğunu belirtmişti.



 



kaynak:sabah








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