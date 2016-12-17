

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin CIA'in kendilerine ABD seçimlerine hile karıştırdığı iddialarına çok sert cevap verdi.







Rusya, CIA'in "Rusya ABD seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale etti" iddialarına çok sert cevap verdi.







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, "Ya bu iddiaları dile getirmeye son vermeliler ya da artık bir çeşit kanıt sunmalılar" dedi.







Kremlin, siber saldırı iddialarını "edepsizlik" olarak nitelendirdi







İstihbarat kuruluşları, olayın arkasında Kremlin'le bağlantılı bilgisayar korsanlarının bulunduğuna dair kuvvetli kanıtlar bulunduğunu söylüyor.







Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de siber saldırılarda, Rusya lideri Putin'in in de rolü olduğunu belirtmişti.







kaynak:sabah