PUTİN'DEN DOLARLA İLGİLİ ÜLKELERE RADİKAL ÇAĞRI!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolarda yaşanan tekelleşmenin, dünyanın birçok ülkesi için tehlikeli bir durum yarattığını belirterek, "Dolara bağlılığı düşürerek, Rus ekonomisinin egemenliğini korumamız gerekiyor." dedi.
DOLARDAKİ TEKELLEŞME ÜLKELERİ TEKİNSİZ HALE GETİRİYOR
Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın küresel piyasalardaki konumunu güçlendirmek için "savaşmak" zorunda olduğunu söyledi.
Rusya'ya yönelik yaptırımların, Rusya'nın ekonomik egemenliğini sağlaması için fırsatlar yarattığına işaret eden Putin, "Dolarda yaşanan tekelleşme, dünyanın birçok ülkesi için tekinsiz ve tehlikeli bir durum yaratıyor. Dolara bağlılığı düşürerek, Rus ekonomisinin egemenliğini korumamız gerekiyor." diye konuştu.
"BU YÜKTEN KURTULMAMIZ LAZIM"
Petrol ticaretinin de dolarla yapıldığını anımsatan Putin, "Bu yükten kurtulmamız lazım. Dahası, ortaklarımız da küresel ticaret kurallarını ihlal ederek uyguladıkları hukuksuz kısıtlamalarla bize yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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