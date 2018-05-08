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PUTİN'DEN DOLARLA İLGİLİ ÜLKELERE RADİKAL ÇAĞRI!


Putin'den dolarla ilgili ülkelere radikal çağrı!
Tarih : 08 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Putin'den Dolarla İlgili Ülkelere Radikal Çağrı!(5/10)1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dolarda yaşanan tekelleşmenin, dünyanın birçok ülkesi için tehlikeli bir durum yarattığını belirterek, "Dolara bağlılığı düşürerek, Rus ekonomisinin egemenliğini korumamız gerekiyor." dedi.

DOLARDAKİ TEKELLEŞME ÜLKELERİ TEKİNSİZ HALE GETİRİYOR

Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın küresel piyasalardaki konumunu güçlendirmek için "savaşmak" zorunda olduğunu söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların, Rusya'nın ekonomik egemenliğini sağlaması için fırsatlar yarattığına işaret eden Putin, "Dolarda yaşanan tekelleşme, dünyanın birçok ülkesi için tekinsiz ve tehlikeli bir durum yaratıyor. Dolara bağlılığı düşürerek, Rus ekonomisinin egemenliğini korumamız gerekiyor." diye konuştu.

"BU YÜKTEN KURTULMAMIZ LAZIM"

Petrol ticaretinin de dolarla yapıldığını anımsatan Putin, "Bu yükten kurtulmamız lazım. Dahası, ortaklarımız da küresel ticaret kurallarını ihlal ederek uyguladıkları hukuksuz kısıtlamalarla bize yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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