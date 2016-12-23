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putin'den karlov suikastıyla ilgili açıklama

PUTİN'DEN KARLOV SUİKASTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında soruları yanıtlıyor

Tarih : 23 Aralık 2016, 12:57
Puan Ver : Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama(5/10)6


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında soruları yanıtlıyor. 



Putin basın toplantısını, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından Moskova'da düzenlenen cenaze törenine katılmak için ertelemişti. 



Putin, Karlov suikastıyla ilgili, "Rusya cinayeti aydınlatma sürecini yakından takip edecek" dedi.



 



kaynak:habertürk








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