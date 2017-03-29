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putin'den rus ordusunda asker sayısını artırma kararı

PUTİN'DEN RUS ORDUSUNDA ASKER SAYISINI ARTIRMA KARARI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararla, Rus ordusunda kadrolu asker sayısı 1 milyonu geçecek

Tarih : 29 Mart 2017, 12:15
Puan Ver : Putin'den Rus Ordusunda Asker Sayısını Artırma Kararı(10/10)7


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönünde karar imzaladı.



Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2017'den itibaren silahlı kuvvetlerdeki personel sayısı 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılacak.



 



kaynak:habertürk








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