PUTİN'DEN RUS ORDUSUNDA ASKER SAYISINI ARTIRMA KARARI
Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararla, Rus ordusunda kadrolu asker sayısı 1 milyonu geçecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönünde karar imzaladı.
Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2017'den itibaren silahlı kuvvetlerdeki personel sayısı 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılacak.
kaynak:habertürk
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