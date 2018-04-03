PUTİN'DEN S-400 AÇIKLAMASI: ASKERİ İŞBİRLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, S-400 satışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreniyle karşılamış, iki lider Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı.
GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRDÜ
İki lider Beştepe'de bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sona erdi. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.
"ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNCELİĞİDİR"
Putin, " Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir. Hükümetlerarası komisyon toplantısında Türkiye'ye modern Rus askeri ürünlerinin sevkiyatının detaylı şekilde ele alınacağı düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yüzlerce Köylü Omuz Omuza Verdi, Yıkılmak Üzere Olan Türbeyi Yeniledi
- 'karım Evden Kaçtı' Diye Tüketici Hakem Heyetine Başvurdu
- Trump Suriye'den Çekileceğiz Derken Abd Münbiç'e 3. Üssü Kurdu
- Taşeronda Mutlu Son! Bakan, Kadroya Geçen İşçi Sayısını Verdi
- Gazeteci Hasan Cemal'e Terör Örgütü Propagandasından 1,5 Yıl Hapis Cezası
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar