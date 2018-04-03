Putin'den S-400 Açıklaması: Askeri İşbirliği Önceliğimizdir
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Putin'den S-400 açıklaması: Askeri işbirliği önceliğimizdir

PUTİN'DEN S-400 AÇIKLAMASI: ASKERİ İŞBİRLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, S-400 satışıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir" dedi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Putin'den S-400 Açıklaması: Askeri İşbirliği Önceliğimizdir(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreniyle karşılamış, iki lider Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katılmıştı.

GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRDÜ

İki lider Beştepe'de bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sona erdi. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.

"ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNCELİĞİDİR"

Putin, " Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin verilmesi, Mosova ve Ankara arasındaki askeri işbirliğinin önceliğidir. Hükümetlerarası komisyon toplantısında Türkiye'ye modern Rus askeri ürünlerinin sevkiyatının detaylı şekilde ele alınacağı düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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