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Putin'den S-400 Müjdesi! Erdoğan'ın Yanında Açıkladı: Hızlandırıyoruz!
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Putin'den S-400 müjdesi! Erdoğan'ın yanında açıkladı: Hızlandırıyoruz!

PUTİN'DEN S-400 MÜJDESİ! ERDOĞAN'IN YANINDA AÇIKLADI: HIZLANDIRIYORUZ!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın açıklaması yapıyor.

Tarih : 03 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Putin'den S-400 Müjdesi! Erdoğan'ın Yanında Açıkladı: Hızlandırıyoruz!(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti. İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor

Basın toplantısı sırasında Putin, S-400 füzeleriyle ilgili "Teslimatı hızlandırma kararı aldık." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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