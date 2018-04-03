Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın açıklaması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü. Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti. İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor

Basın toplantısı sırasında Putin, S-400 füzeleriyle ilgili "Teslimatı hızlandırma kararı aldık." dedi.

Kaynak: haberinburada