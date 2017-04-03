PUTİN'DEN ST. PETERSBURG METROSUNDAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamayla ilgili açıklama yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından açıklama yaptı. Putin, ulusal güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü ve patlamanın nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.
Putin, terör saldırısı dahil her seçeneği değerlendiklerini belirtti. Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanından rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
kaynak:habertürk
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