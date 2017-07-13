15-17 Temmuz'da Marmaray Ücretsiz Olacak Ve Sabaha Kadar Hizmet Verecek
Putin'in Aracındaki Kırmızılı Kadın Kim! Kremlin'den Açıklama Geldi
Deniz Seki'den Adriana Lima'ya Sıkı Sıkıya Sarıldı
Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başlıyor
Galatasaray'dan Ayrılan Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la Anlaştı
İş Ortağı Yüzüğü Taktı, Gözler Acun'u Aradı
Rusya Hamburg Olayları Üzerinden Abd'ye İmalı Bir Mesaj Gönderdi
Hazırlık Maçında Yenilince Transferin Sinyalini Verdi
Karşısında Sinan Engin'i Gören Yılmaz Morgül Sevgi Patlaması Yaşadı
42 Bin Kişi Takip Etti, Tarkan Başarısına Kadeh Kaldırdı
Medipol Başakşehir'de Edin Visça Şoku Yaşanıyor
Abd'den Türkiye'deki Vatandaşlarına 15 Temmuz Uyarısı
Aboubakar'ın Menajeri: Oyuncum, Porto İle Sözleşme İmzalamayacak
15 Temmuz Gazisi 16 Yaşındaki Kutlu: 38 Tane Cesedi Kendi Ellerimle Taşıdım
Bilgisayarını Çalan Hırsızdan Sadece 4 Yıllık Emeğini İstedi
Rekor Bedelle Çin'e Transfer Olan Modeste, Köln Tarihine Geçti
"Come To Beşiktaş" Tayfa Çıldırdı! Yıldız Oyuncunun Evine Yazdılar
Beşiktaş, Agüero'yu Kiralamak İçin Manchester City'nin Kapısını Çaldı
Sürücü Panik Yapınca Akaryakıt Tankeri Evin Bahçesine Daldı
Bahçeli Resti Çekti: Ölümü Göze Alan Bir Daha Denesin

Putin'in aracındaki kırmızılı kadın kim! Kremlin'den açıklama geldi

PUTİN'İN ARACINDAKİ KIRMIZILI KADIN KİM! KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in aracından inişi sırasında otomobil içerisindeki kırmızı elbiseli kadın objektiflere takıldı. Kremlin'den "Aracın arka koltuğunda oturan kişi koruma" açıklaması geldi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Putin'in Aracındaki Kırmızılı Kadın Kim! Kremlin'den Açıklama Geldi(9/10)5

Rus ordu TV kanalı "Zvezda" tarafından yayınlanan görüntü Rusya'da tartışma konusu oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Mercedes marka cipi kendisi sürerek manastıra gelişini ana haber bülteninde ekrana getiren kanalın yayınladığı 10 saniyelik görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KIRMIZI ELBİSELİ KADIN GÖRÜLDÜ

Manastırın bahçesine araçla gelen Putin, arka koltuğuktaki ceketini almak için aracın arka kapısını açıyor, ve kapı açıldığında kamera net bir şekilde arka koltukta kırmızı elbiseli bir kadını görüntülüyor. Sadece elbisesi görünen kadın el işaretiyle "Ceketin bende değil" dercesine bahçede bulunan korumaları işaret ediyor. Ardından Putin alelacele cipin arka kapısını kapatıyor.

"KADIN KORUMALARINDAN BİRİ"

Kareler yıldırım hızıyla sosyal ağlarda binlerce paylaşım alırken, Kremlin Sarayı'ndan arka koltuktaki kırmızı elbiseli kadınla ilgili açıklama yaptı.

Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskova, "Aracın arka koltuğunda oturan kişi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kadın korumalarından birisi" açıklamasında bulundu. Ancak kısa çekimin detaylarını izleyen titiz seyirciler "Bu kırmızı elbiseli kadın korumadan ziyade Putin'e emir verir gibi davranıyor. Tıpkı o ünlü fıkradaki gibi. Arka koltukta kimin oturduğunu bilmiyorum, ama şoförü Putin idi" gibi yorumlar yazdı.

Rusya'daki diğer TV kanallarının olay yaratan 10 saniyelik bölümü sansürlemesi ise dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Putin  İn  Aracındaki  Kırmızılı  Kadın  Kim  Kremlin  Den  Açıklama  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER