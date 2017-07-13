PUTİN'İN ARACINDAKİ KIRMIZILI KADIN KİM! KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Rusya Devlet Başkanı Putin'in aracından inişi sırasında otomobil içerisindeki kırmızı elbiseli kadın objektiflere takıldı. Kremlin'den "Aracın arka koltuğunda oturan kişi koruma" açıklaması geldi.
Rus ordu TV kanalı "Zvezda" tarafından yayınlanan görüntü Rusya'da tartışma konusu oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Mercedes marka cipi kendisi sürerek manastıra gelişini ana haber bülteninde ekrana getiren kanalın yayınladığı 10 saniyelik görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
KIRMIZI ELBİSELİ KADIN GÖRÜLDÜ
Manastırın bahçesine araçla gelen Putin, arka koltuğuktaki ceketini almak için aracın arka kapısını açıyor, ve kapı açıldığında kamera net bir şekilde arka koltukta kırmızı elbiseli bir kadını görüntülüyor. Sadece elbisesi görünen kadın el işaretiyle "Ceketin bende değil" dercesine bahçede bulunan korumaları işaret ediyor. Ardından Putin alelacele cipin arka kapısını kapatıyor.
"KADIN KORUMALARINDAN BİRİ"
Kareler yıldırım hızıyla sosyal ağlarda binlerce paylaşım alırken, Kremlin Sarayı'ndan arka koltuktaki kırmızı elbiseli kadınla ilgili açıklama yaptı.
Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskova, "Aracın arka koltuğunda oturan kişi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kadın korumalarından birisi" açıklamasında bulundu. Ancak kısa çekimin detaylarını izleyen titiz seyirciler "Bu kırmızı elbiseli kadın korumadan ziyade Putin'e emir verir gibi davranıyor. Tıpkı o ünlü fıkradaki gibi. Arka koltukta kimin oturduğunu bilmiyorum, ama şoförü Putin idi" gibi yorumlar yazdı.
Rusya'daki diğer TV kanallarının olay yaratan 10 saniyelik bölümü sansürlemesi ise dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 15-17 Temmuz'da Marmaray Ücretsiz Olacak Ve Sabaha Kadar Hizmet Verecek
- Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başlıyor
- Rusya Hamburg Olayları Üzerinden Abd'ye İmalı Bir Mesaj Gönderdi
- Abd'den Türkiye'deki Vatandaşlarına 15 Temmuz Uyarısı
- Bilgisayarını Çalan Hırsızdan Sadece 4 Yıllık Emeğini İstedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Hazırlık Maçında Yenilince Transferin Sinyalini Verdi
- Aboubakar'ın Menajeri: Oyuncum, Porto İle Sözleşme İmzalamayacak
- Rekor Bedelle Çin'e Transfer Olan Modeste, Köln Tarihine Geçti
- "Come To Beşiktaş" Tayfa Çıldırdı! Yıldız Oyuncunun Evine Yazdılar
- Beşiktaş, Agüero'yu Kiralamak İçin Manchester City'nin Kapısını Çaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Ağda Firmasının Aşırı 'ateşli' Reklamları Yasaklandı
- Dünya'nın Yörüngesine İlk Işınlanma Yapıldı
- Sosyal Medya Bağımlılığı Can Aldı: Telefonunu Küvete Düşürerek Çarpıldı
- Sting, 104 Bin Euro'luk Ödülünü Mültecilere Bağışladı
- Boğa Festivali Sırasında Kimseye Aldırış Etmeden Çatıya Çıkıp Cinsel İlişkiye Girdiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar