Türkiye'nin "15 Temmuz'u bildiren Rus" olarak tanıdığı stratejist ve dış politika uzmanı Aleksander Dugin, ABD'nin 15 Temmuz'u PKK'ya haber verdiğini söyledi.

Türkiye'nin "15 Temmuz'u bildiren Rus" olarak tanıdığı stratejist ve dış politika uzmanı Aleksander Dugin, Yörünge Dergisi'ne yaptığı açıklamada, "ABD, PKK dâhil, Kuzey Irak'taki Kürt yönetimine 15 Temmuz darbesini önceden haber de vermiş. Girişim başarılı olsaydı Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyeceklerdi, hazırlıklarını yapmışlardı." dedi.

ERDOĞAN'I YIKIP KENDİ KUKLALARINI BAŞA GETİRECEKLERDİ

Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türk-Rus ilişkilerinin mimarı olarak görülen, AK Parti grup toplantısına katılarak bizzat Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen Aleksander Dugin Yörünge Dergisi'nden Mehmet Perinçek'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dugin 15 Temmuz'u CIA'nın tezgahladığı öne sürerek şunları söyledi, "Türkiye'nin NATO'ya girişi ayrı mesele. Ama bu ittifakın sonucunda Batı tarafından son vuruş da Erdoğan'ı yıkıp kendi kuklasını Türkiye'nin başına geçirmek için CIA'in tezgâhladığı son darbe girişimi oldu. Amaç, Türkiye'de rejimi veya iktidarı değiştirmekten öte iç savaş başlatmaktı."

15 TEMMUZ'DAN SONRA İÇ SAVAŞ BAŞLATACAKLARDI

Dugin, "Son dönemde birkaç kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulundunuz. Suriye Kürtleri de zaman zaman Moskova'ya geliyorlar. Washington'un bu bölgelerdeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise şu çaprıcı yanı verdi:

"IKBY'ye gittiğim zaman askeri anlamda Amerika'nın hâkim olduğunu, düzeni onların idare ettiğini ve desteklediğini açık bir şekilde gördüm. Aslına bakarsanız ABD, PKK dâhil, Kuzey Irak'taki Kürt yönetimine 15 Temmuz darbesini önceden haber de vermiş. Girişim başarılı olsaydı Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyeceklerdi, hazırlıklarını yapmışlardı."

RUSYA YPG'Yİ DESTEKLİYOR MU?

Dugin, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin Rusya'yla görüntü vermesini, Kürdistan konusunda ABD'yle Rusya'nın anlaştığı iddialarına yanıt verdi.

Amerika'yla herhangi bir konuda anlaşmalarının olmadığını belirten Dugin, Rusya'nın Kürdistan'ı kesinlikle benimsemediğini vurguladı.

Kürtlerin bölgedeki rolüne dikkat çeken Dugin konuya şöyle açıklık getirdi: "Rusya, esas olarak önceden belirttiğim Moskova-Ankara-Tahran üçgeninin kurulmasına yoğunlaşmış durumda. Bu stratejik ittifak için Kürt sorununu çözmek zorundayız. Kürtler, Amerika'nın hep enstrümanı olarak kalırsa, Avrasya Üçgeni hep sabote edilecektir."

"ABD'nin bu hareketleri başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine karşı kullandığı açık. Ama Kürtleri sevdiğinden değil. Tek amaç, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu parçalamak. Bunda bir tartışma yok."

GİZLİ TANIK AÇIKLADI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski asker 320 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün ortak hareket ettiği gizli tanık ifadesi de yer aldı. Gizli tanık Çoban Yıldızı'nın, "PKK'lı teröristler, '2 gün sonra Cumhurbaşkanı ile Başbakanın öldürüleceğini ve ülkede darbe yapılacağını söylediler" ifadesi yer aldı.

Kaynak: haberinburada