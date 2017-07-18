Halisdemir'in Kardeşi İsyan Etti: Sıra Beklemeden Muayene Olan Var
Putin'in Sağ Kolu Peskov'un Kızı Camide Tesettüre Büründü
Chp Yürüyüşünü Hedef Aldığı Tespit Edilen 15 Deaş'lı Adliyede
Karnı Acıkan Vatandaş Sele Aldırmadan Yüzerek Poğaça Almaya Gitti
İstanbulluyu Hazırlıksız Yakalayan Yağmur, Vatandaşa Timsah Yürüyüşü Yaptırdı
Havadan Silivri Sahilleri: Çamura Bulanmış Koca Bir Derya!
81 Milyon Yıllık Dinozor Dişi Bulundu! Ekosisteme Ait Yeni Bilgiler Verebilir
Eşinin Baskısına Dayanamayan Sabri, Kayseri'yle Değil Göztepe'yle Anlaştı
Vahameti Gösteren Kare! Vatandaş Sel Suyunda Balık Tutmaya Çalıştı
Antalya'nın 5 Yıldızlı Oteller Bölgesindeki Halk Plajına Yakışmayan Görüntüler
Dünya Kupası Sahibi İtalyan Futbolcu Zaccardo, İnternette İş Arıyor
Çin'den Hindistan'a Roketli Saldırı: 158 Ölü
Taraftar Üzgün! Yeni Stat Yeni Sezona Yetişmiyor
Yaşadığımız Sel Felaketinin Daha Büyüğü 8 Yıl Önce Olmuştu
Meteoroloji Saat Verdi! İstanbullular Rahat Bir Nefes Alacak
Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın Da İstediği Barazite'yi Transfer Etti
Galatasaray, 2. Lig'de Oynayan Olivera İle Anlaştı
Otobanda Ortalama Hız Radarına Yakalanan Uyanık Sürücüler, Çareyi Beklemekte Buldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Affetti, Hapisten Kurtuldu
Meteoroloji Uzmanı Uyardı: Boyu 1.60'tan Kısa Olanlar Dışarı Çıkmasın

Putin'in Sağ Kolu Peskov'un Kızı Camide Tesettüre Büründü

PUTİN'İN SAĞ KOLU PESKOV'UN KIZI CAMİDE TESETTÜRE BÜRÜNDÜ

Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Çeçenistan'da Türk firması tarafından yapılan camiyi ziyaretinde tesettüre büründü.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 16:40
Puan Ver : Putin'in Sağ Kolu Peskov'un Kızı Camide Tesettüre Büründü(5/10)1

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, Çeçenistan ziyareti sırasında başörtüsü taktı. Peskova ziyaret sırasında çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı.

TESETTÜRE BÜRÜNDÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskov'un kızı Elizaveta Peskova (Lize), ziyaret ettiği Çeçenistan'da tesettüre büründü. İnstagram hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Liza, "Çeçenistan gezisi bana ilham verdi" ifadelerini kullandı.

TÜRK FİRMASI TARAFINDAN YAPILAN CAMİYİ ZİYARET ETTİ

Çenesitna'da "Terek" futbol kulübünün "Ahmat" adıyla değiştirilmesi seremonisi vesilesiyle Ramzan Kadirov'un konuğu olan Lize, ziyaretinin ilk gününde Çeçenistan başkenti Grozni merkezinde yer alan ve zamanında Türk firması tarafından inşa edilen "Çeçenistan'ın kalbi" merkez camiyi ziyaret etti.

AKRABALARININ VERDİĞİ ELBİSEYİ GİYDİ

Yerel geleneklere uyan Lize, camiye Ramzan'ın akrabaları tarafından temin edilen elbiseyle girdi. İlk defa Müslüman kıyafet denediğini de dile getiren Liza, "Çeçenistan ziyareti benim için ilginç ve ilham kaynağı bir gezi oldu" dedi.

İşte Elizaveta Peskova'nın paylaştığı kareler;

Dmitriy Peskov'un kızı daha önceki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Putin  İn  Sağ  Kolu  Peskov  Un  Kızı  Camide  Tesettüre  Büründü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER