PUTİN'İN TALİMATI SONRASI RUS ASKERLERİ, SURİYE'DEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerin Suriye'den Rusya'ya dönmeye başladıklarını, kesin dönüş tarihinin duruma göre belirleneceğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rus askerler Suriye'den dönmeye başladılar. Kesin dönüş tarihi duruma göre belirlenecek" dedi.
PUTİN, BİZZAT TALİMAT VERMİŞTİ
Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Hmeymim hava üssünü ziyaret etti ve Rus askerin Suriye'den çekilme talimatını verdi.
AFRİN OPERASYONU AN MESELESİ
Rusya, Suriye savaşına doğrudan dahil olduğu 2015 yılı Eylül ayından itibaren sahada denklemin değişmesini sağlayan bir unsur. Halen 300'den fazla Rus askerinin bulunduğu Afrin 2012 yılından bu yana PKK işgalinde bulunuyor. Türkiye'ye yönelik en büyük tehdit merkezi olan ve uzunluğu 170 kilometreyi bulan Afrin işgal hattında konuşlu Rus askerlerinin çekilmesi Türkiye'nin tüm hazırlıklarını tamamladığı Afrin Harekatı için son aşama olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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