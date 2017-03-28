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putin'le ruhani kremlin'de bir araya geldi

PUTİN'LE RUHANİ KREMLİN'DE BİR ARAYA GELDİ

Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaptı

Tarih : 28 Mart 2017, 17:30
Puan Ver : Putin'le Ruhani Kremlin'de Bir Araya Geldi(5/10)2


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.



Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen iki lider, ülkeler arasındaki işbirliğinden memnun olduklarını dile getirdiler.



Putin, Rusya ve İran arasında 500 yılı aşkın süredir diplomatik ilişkilerin sürdüğünü vurguladı.



 



kaynak:habertürk








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