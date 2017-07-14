Erdoğan'a Suikast Düzenlemek İsteyen Fetö'cüler Toplu Halde Hasta Oldu
Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
Küresel Isınma Durdurulmazsa Pek Çok Başkent Sular Altında Kalacak
Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
Sevan Nişanyan Cezaevinden Firar Ederek Yurt Dışına Kaçtı
Caniliğin Bu Kadarı! Poşet İçerisinden Ölü Köpek Yavruları Çıktı
Loic Remy'nin Menajeri, Fenerbahçe İle Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi
Gs, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu
Dilencinin Üzerinden Arsa Tapusu Çıktı
Meteroloji Uyardı! Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 4-7 Derece Düşecek
Adalet Bakanlığı'ndan "Hero" Genelgesi: Mesaj İçerikli Giysiler Toplatılacak
İç Tüzük Değişikliği Görüşmelerinde "Burası Babanızın Çiftliği Değil" Tartışması
Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi
Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
Lüksenburg'tan Tokat'a Sadece Dişlerini Almak İçin Geldiler
Ağaç Katliamını "Katil Dediğin Seri Olur, El Salla Kameraya" Sözleriyle Anbean Kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım, Şehitler İçin Dua Etti
Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz

Puyol, gösteri maçında rakibinin ayağını kırıyordu

PUYOL, GÖSTERİ MAÇINDA RAKİBİNİN AYAĞINI KIRIYORDU

Hırçınlığıyla tanınan eski futbolcu Carles Puyol, gösteri maçında eski Manchester United'lı Phil Neville'in ayağını, yaptığı sert müdahaleyle az kalsın kırıyordu.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu(10/10)6

Star Sixes turnuvasında İngiltere Milli Takımına karşı İspanya kaptanı olarak sahaya çıkan Carles Puyol futbolu bırakmasına rağmen Barceleno'da oynadığı zamanlar kadar mücadaleci bir ruhu olduğunu gösterdi.

PUYOL EZDİ GEÇTİ

Maç sırasında Puyol eski İngiltere Milli Takımı savunma oyuncusu Neville'e çok sert bir müdahale yaptı. Ayağını geri çekerek son anda ayağının kırılmasını engelleyen Phil Neville aldığı sert darbeden dolayı sahada acı içinde sendelemeye başladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Puyol'un yaptığı sert müdahaleden çok maçın hakeminin müdahelenin topa olduğunu söyleyip oyunu devam ettirmesi olduğunu söyleyen Neville, Twitter hesabında "Pozisyon içi şaka yoluyla 'Futbol Sahalarında Gördüğüm En Kötü Müdahale' yorumunu yaptı. Bu yorum karşısında Carles Puyol'da Twitter hesabından ' Özür dilerim.. Umarım dizinde bir problem yok..Seni sakatlamak istemedim ' yazarak özür diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Puyol  Gösteri  Maçında  Rakibinin  Ayağını  Kırıyordu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER