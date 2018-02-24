Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

PYD'nin eşbaşkanı, bu kez lüks otelde görüntülendi!

PYD'NİN EŞBAŞKANI, BU KEZ LÜKS OTELDE GÖRÜNTÜLENDİ!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanı Salih Müslim Çek Cumhuriyeti'ndeki Prag Marriot Hotel'de ortaya çıktı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Pyd'nin Eşbaşkanı, Bu Kez Lüks Otelde Görüntülendi!(8/10)4

Afrin operasyonunda terör örgütü PYD/PKK'nın büyük darbe almasından sonra korkuya kapılan PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in nerede olduğu belli oldu. Kırmızı listede arananlar arasında yer alan Salih Müslim'in, Prag Marriot Hotel'de olduğu ortaya çıktı.

İKİ TOPLANTI YAPTIĞI ANLAŞILDI

Sürekli korkudan yer değiştiren Salih Müslim'in Prag Marriot Hotel'de iki toplantı yaptığı anlaşıldı. Terör örgütü elebaşının bu korkak tavırları PYD/PKK'nin bir çıkmazda olduğu ve sonunun geldiği şeklinde yorumlandı.

10 GÜN ÖNCE BRÜKSEL'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Brüksel'de destek arayışına girdi. PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin kırmızı bültenle aranan liderlerinden Salih Müslim, destek arayışı için görüşmeler yaptı.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pyd  Nin  Eşbaşkanı  Bu  Kez  Lüks  Otelde  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER