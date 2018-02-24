PYD'NİN EŞBAŞKANI, BU KEZ LÜKS OTELDE GÖRÜNTÜLENDİ!
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanı Salih Müslim Çek Cumhuriyeti'ndeki Prag Marriot Hotel'de ortaya çıktı.
Afrin operasyonunda terör örgütü PYD/PKK'nın büyük darbe almasından sonra korkuya kapılan PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'in nerede olduğu belli oldu. Kırmızı listede arananlar arasında yer alan Salih Müslim'in, Prag Marriot Hotel'de olduğu ortaya çıktı.
İKİ TOPLANTI YAPTIĞI ANLAŞILDI
Sürekli korkudan yer değiştiren Salih Müslim'in Prag Marriot Hotel'de iki toplantı yaptığı anlaşıldı. Terör örgütü elebaşının bu korkak tavırları PYD/PKK'nin bir çıkmazda olduğu ve sonunun geldiği şeklinde yorumlandı.
10 GÜN ÖNCE BRÜKSEL'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Brüksel'de destek arayışına girdi. PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin kırmızı bültenle aranan liderlerinden Salih Müslim, destek arayışı için görüşmeler yaptı.
SALİH MÜSLİM KİMDİR?
1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan terör örgütü PYD'nin eşbaşkanı Salih Müslim Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır. Daha sonra PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eşbaşkanı olarak seçildi. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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