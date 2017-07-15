PYD/YPG AZEZ'DE SİVİLLERE TOP VE HAVANLA SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Suriye'nin Kilis'e komşu Azez ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine top ve havan mermileriyle düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Ölenlerden biri bebek.
PYD/YPG sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'nin Kilis'e komşu Azez ilçesinde terör örgütü PYD/YPG'nin mermileri bir bebeği vurdu. Top ve havan mermileriyle düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
YİNE SİVİLLERE SALDIRDILAR
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG tarafından Azez'de bulunan sivillerin oturduğu yerleşim yerlerine havan ve topla saldırı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
SİVİLLER SALDIRILARI PROTESTO EDİYOR
Geçen hafta da Mare de düzenlenen ve terör örgütünün sık sık hedef aldığı Azez'deki siviller, eylem yapıp PYD/YPG'ye tepki gösterileri düzenledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler Köprüsü'ne Koştu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
- Sümeyye Erdoğan Eşi Selçuk Bayraktar Kısıklı'dan "Şehitler Köprüsü"Ne Yürüdü
- Başbakan Yıldırım, Çengelköy'den Şehitler Köprüsü'ne Doğru Yürüyüşe Geçti
- "Valizim Kayıp" Dedi, Başkasının Valizini Alarak Havalimanından Ayrıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
- Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
- Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
- Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
- 15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Oğlu, Rus Avukatla Ne Konuştuğunu Mahkemede Anlatacak
- Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı
- Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!
- Cezaevinde Nobel Barış Ödülü Kazanan Liu Xiaobo Hayatını Kaybetti
- G20'de 20 Ülke Olduğunu Sanan Trump Alay Konusu Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar