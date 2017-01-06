2017 yılı içersinde amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılması için Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 artık resmiyet kazandı. 10nm FinFET işlem teknolojisi ile üretilen işlemci birçok farklı özelliğiyle ön plana çıkıyor.



2017 yılı içersinde amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılması için Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 artık resmiyet kazandı. 10nm FinFET işlem teknolojisi ile üretilen işlemci birçok farklı özelliğiyle ön plana çıkıyor.



2017 yılında akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi modellerinde kullanılmak için Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 artık resmileşti. Göze çarpan en önemli özelliklerinden biri 10nm FinFET sürecinde üretilmiş olması. Yeni yonga seti, akıllı telefonların yanında, sanal gerçeklik ekranlarında, IP kameralarda, mobil bilgisayarlarda ve tabletlerde üstün perfromans sağlayacak. Qualcomm Kryo 280 CPU ve Qualcomm Hexagon 682 DSP ile can bulan işlemci, makine öğrenimi için TensorFlow, görüntü işlemi için ise Halide ile geliyor.



Bu yeni yonga setinin göze çarpan diğer bir özelliği ise önceki nesline oranla yüzde 25 daha az enerji tüketmesi ve yüzde 35 daha küçük olması. Ayrıca Qualcomm Quick Charge 4 ile daha iyi bir hızlı şarj imkanı sunuyor. Bunların yanında, 30 fps 4K Ultra HD kaydı, 60 fps 4K Ultra HD video oynatım, H.264 (AVC) ve H.265 (HEVC) desteği.Ultra HD Premium uyum, 4K @60fps, geniş renk aralık desteği, Saniyede 4,6 gigabite kadar hız sunan 802.11ad çoklu-gigabit Wi-Fi, OpenGL ES 3.2, Full OpenCL 2.0, Vulkan ve DX12 desteğinin yanında Adreno 540 GPU, Saniyede bir gigabite kadar indirme hızı kullanabilen Kategori 16 LTE ve saniyede 150 megabiteupload hızı verebilen Kategori 13 LTE entegre Snapdragon X16 LTE modem ve 2,45 GHz'ye ulaşabilen dört performans çekirdeğinin yanında 1,9GHz'e çıkabilen dört verimlilik çekirdeği bulunan Kryo 280 CPU özelliklerinden sadece birkaçı.



Şimdilik üretim tezgahında bulunan ürün için çıkış tarihi olarak 2017 yılının ilk yarısı olarak işaret ediliyor.



Turkcell TV+'ta iddaa 'nın iki ustası