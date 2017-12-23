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Quaresma, bu pozisyondan sonra isyan bayrağını açtı

QUARESMA, BU POZİSYONDAN SONRA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Sivasspor maçında yerde kaldığı pozisyonda oyunu devam ettiren Cüneyt Çakır'a ilk yarı sonunda isyan etti.

Tarih : 23 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Quaresma, Bu Pozisyondan Sonra İsyan Bayrağını Açtı(9/10)5

Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında Quaresma ile Cüneyt Çakır arasında devre arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Portekizli futbolcu uzun süre hakeme itiraz etti.

QUARESMA YERDE KALDI, ÇAKIR DEVAM ETTİRDİ

Öte yandan maçın ilk yarısının sonlarında Quaresma rakip ceza sahasına girerken iki Sivassporlu futbolcu ile yaşadığı mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda devam kararı verirken, Quaresma, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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