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quaresma'dan çinliler'e: seneye gelin!

QUARESMA'DAN ÇİNLİLER'E: SENEYE GELİN!

“Hayatımın merkezinde 2018 Dünya Kupası var. Bunun için Beşiktaş'ta muhteşem bir sezon geçirmeliyim. Bu sene gidin, seneye görüşürüz...”

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:02
Puan Ver : Quaresma'dan Çinliler'e: Seneye Gelin!(7/10)7


Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda... Shanghai SIPG, 3 yıl için 18 milyon dolar (63 milyon TL) ücret önerisini Portekizli yıldızın menajerine iletti. Ancak Quaresma teklifi, "Seneye görüşelim" diyerek öteledi. Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016'da şampiyon olduklarını hatırlatan yıldız futbolcu, hedefinin 2018 Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu belirtip, "Milli formayı giyebilmek için her daim formda ve hazır olmalıyım. Son iki sezondur Beşiktaş'ta çok iyi bir performans yakaladım. Seneye de sürdürmek ve hayatımın merkezine koyduğum 2018 Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. O nedenle siz bu sene gidin, hala isterseniz seneye konuşuruz" diye konuştu.

 



 



kaynak:sabah








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