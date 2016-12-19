

Ricardo Quaresma'nın instagramdan paylaştığı bir video Beşiktaşlı taraftarların kafasını karıştırdı.







Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Instagram hesabından kafaları karıştıran bir paylaşıda bulundu.







Yıldız oyuncu, bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası taraftarla karşılıklı tezahürat yaptıkları bir videoyu paylaşarak altına da, "Bunu özleyeceğim" yazdı.







Quaresma'nın bu paylaşımın Şampiyonlar Ligi'ne gönderme olduğu düşünüldü. Ancak bazı taraftarlar Portekizli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı yorumlarında da bulundu.







kaynak:sabah