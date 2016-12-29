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quaresma'ya sevilla kancası

QUARESMA'YA SEVİLLA KANCASI

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma için Sevilla da devreye girdi. İspanyollar, sezon sonu sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki yıldıza, önümüzdeki sezon için yıllık 3 milyon Euro önerdi. Kartal, yıllık 3.3 milyon Euro isteyen oyuncuyu iknaya çalışacak.

Tarih : 29 Aralık 2016, 09:44
Puan Ver : Quaresma'ya Sevilla Kancası(9/10)7


Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Ricardo Quaresma'nın talipleri gün geçtikte artıyor. 33 yaşındaki Portekizli yıldızı isteyen takımlar arasına İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın da katıldığı öğrenildi.



İspanyol ekibinin, oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini değerlendirmek istediği ve bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yaptığı kaydedildi. Sevilla'nın, Quaresma'ya önerdiği yıllık ücretin ise 3 milyon Euro olduğu belirtildi. Porto'dan kiralanan ve yıllık 3.3 milyon Euro alan Aboubakar'ı örnek gösteren Quaresma yönetimden yıllık ücretine zam yapılarak bu seviyeye getirilmesini istemişti.



Portekizli oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 1.6 milyon Euro'ya oynuyor. Siyah-beyazlı yönetimin ise devre arasında 33 yaşındaki oyuncuyla masaya oturarak 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atması için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Ancak, istediği fiyata çıkılıp çıkılmayacağı merak konusu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Quaresma  Ya  Sevilla  Kancası    haber

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