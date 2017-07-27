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R. Madrid'li Oscar Rodriguez, Attığı Falsolu Golüyle Herkesi Şaşkına Çevirdi

R. MADRİD'Lİ OSCAR RODRİGUEZ, ATTIĞI FALSOLU GOLÜYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki Oscar Rodriguez Arnaiz, M. City ile oynanan hazırlık maçında attığı muhteşem falsolu golüyle herkesi şaşkına çevirdi.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : R. Madrid'li Oscar Rodriguez, Attığı Falsolu Golüyle Herkesi Şaşkına Çevirdi(7/10)3

Amerika'da gerçekleşen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İngiliz ekibi 4-1 kazandı.

YOK BÖYLE GOL!

Maçın son dakikasında Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki Oscar Rodriguez Arnaiz, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden vurduğu muhteşem falsolu şutla City kalecisi Daniel Grimshaw'ı avlamayı başardı. Bu gol, izleyenleri şaşkına çevirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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