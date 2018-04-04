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Raci Şaşmaz ortaklarını suçladı, 8 kişi gözaltında!

RACİ ŞAŞMAZ ORTAKLARINI SUÇLADI, 8 KİŞİ GÖZALTINDA!

Raci Şaşmaz'ın iş yaptıkları inşaat firmasının üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurması üzerine eski yöneticilerden 8'i gözaltına alındı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Raci Şaşmaz Ortaklarını Suçladı, 8 Kişi Gözaltında!(9/10)5

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projelerini, mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz'ın "Beni dolandırdırdılar" şikayeti üzerine harekete geçen polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin satış yapıyormuş gibi daireleri kendi akrabalarının üzerlerine geçirdikleri iddia edildi. Dolandırıcılığın boyutlarının milyonlarca dolar olduğu belirtildi.

RACİ ŞAŞMAZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, birlikte iş yaptıkları inşaat firmasının üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurması üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştı. Raci Şaşmaz, isimlerini verdiği şüphelilerin şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıklarını iddia etti.

POLİS BU SABAH 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından bu sabah yapılan operasyonda haklarında dolandırıcılık şikayeti bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Evlerinden alınan şüpheliler suçlamalarla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili 3 kişinin ise evlerinde bulunamadığı gözaltına alınmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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