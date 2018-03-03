RACO'NUN ALINMASININ ARDINDAN CİNDERES KISKACA GİRDİ
TSK ve ÖSO, Raco'nun yanında Afrin'in batısında stratejik bir tepe ve iki köyün kontrolünü ele geçirdi. Böylece büyük önem taşıyan Cinderes tamamen kıskaca alındı.
TSK ve ÖSO, Raco'nun yanında Afrin'in batısında stratejik bir tepe ve iki köyün kontrolünü ele geçirdi. ÖSO'nun Raco'ya giren birliğinin komutanı Mecit Ebu el Nur, bu beldenin önemine bağlı olarak her tarafa çok sayıda mayın döşendiğini, buna rağmen şiddetli çatışmalardan sonra beldeyi ayrılıkçı teröristlerden temizlediklerini söyledi.
2 ÖNEMLİ KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ
Mecit Ebu el Nur, bugün şafakla başlattıkları harekatla iki saatlik şiddetli çatışmanın ardından stratejik öneme sahip olan bir dağın kontrolünü sağladıklarını söyledi. ÖSO Sözcüsü Ebu el Nur, ÖSO'nun Cinderes mihverinde bulunan Ramadiye ve Cemilek köylerinin ele geçirilerek, Cinderes bölgesinde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin kıskaca alındığını söyledi.
Raco'ya askerlerle birlikte görüntüleri kaydeden bir ÖSO askeri de Raco'nun tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Bu da PYD'nin Raco'daki karargahı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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