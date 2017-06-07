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radarda uygulama değişiyor!

RADARDA UYGULAMA DEĞİŞİYOR!

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, radar uygulamasında yeni döneme dair bilgi verdi Vatandaşların trafikte sıklıkla yaşadığı sorunlardan birisi haline gelen, ve sürücülerin neredeyse bir dakika içinde üç ceza birden almasına neden olan sıkıntı sona eriyor..

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:35
Puan Ver : Radarda Uygulama Değişiyor!(10/10)12


Yapılan yeni düzenlemeyle arka arkaya kural ihlali yapan ve radara yakalanan sürücülere yazılan cezalar artık "tek bir ceza" olarak gönderilecek.



Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, "Daha önce bir dakika içinde 3 anlık hız tespitinden vatandaşlarımızın 3 ayrı ceza aldığı görüldü.



Bu vicdanen doğru değildir. Bizim derdimiz vatandaşı devlete küstürmek değildir..



Kural ihlalini alışkanlık haline getiren varsa bir defa ceza kesilecek. Örneğin 100 km'lik bir yolda 10 km'de bir anlık hız tespiti Habertürk'ün haberine göre yapılacak" dedi.



 



kaynak:sabah








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