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Rafael Nadal, Wimbledon'un 4. Turunda Müller'e Elendi

RAFAEL NADAL, WİMBLEDON'UN 4. TURUNDA MÜLLER'E ELENDİ

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda İspanyol Rafael Nadal, 4. turda Gilles Müller'e, son seti 15-13 biten maçta 3-2 kaybederek turnuvadan elendi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Rafael Nadal, Wimbledon'un 4. Turunda Müller'e Elendi(9/10)5

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rafael Nadal sürprizi! İspanyol tenisçi Nadal, 4. tur maçında karşılaştığı Gilles Müller'e 3-2 yenildi ve turnuvadan elendi.

SON SET SKORU 15-13

Fransa Açık'ı kazandıktan sonra Wimbledon'a katılan Rafael Nadal, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği maçın final setinde müthiş bir performans ortaya koysa da Gilles Müller'e 15-13 mağlup oldu.

Nadal, bu sonucun ardından geçen yıllarda olduğu gibi Wimbledon'da çeyrek final göremeden turnuvaya veda etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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