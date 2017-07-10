RAFAEL NADAL, WİMBLEDON'UN 4. TURUNDA MÜLLER'E ELENDİ
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda İspanyol Rafael Nadal, 4. turda Gilles Müller'e, son seti 15-13 biten maçta 3-2 kaybederek turnuvadan elendi.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rafael Nadal sürprizi! İspanyol tenisçi Nadal, 4. tur maçında karşılaştığı Gilles Müller'e 3-2 yenildi ve turnuvadan elendi.
SON SET SKORU 15-13
Fransa Açık'ı kazandıktan sonra Wimbledon'a katılan Rafael Nadal, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği maçın final setinde müthiş bir performans ortaya koysa da Gilles Müller'e 15-13 mağlup oldu.
Nadal, bu sonucun ardından geçen yıllarda olduğu gibi Wimbledon'da çeyrek final göremeden turnuvaya veda etti.
Kaynak: haberinburada
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